Snollebollekes en Emma Heesters komen naar Tilburg, ‘Feest in het Park’ strikt ze voor festival

BD Biezenmor­tel is een jaar na het huwelijk met Tilburg nog altijd blij ‘het dorp kan langzaam gaan groeien’

BIEZENMORTEL - Meer huizen en een opknapbeurt voor dorpshuis De Vorselaer. Nu Biezenmortel al ruim een jaar bij Tilburg hoort, ziet het dorp dat het kansen krijgt om te groeien. En dat is nodig ook, want het dorp wil vooruit. ,,Anders worden we een slaapdorp.”

25 januari