Soap rond zetel zwanger Tilburgs raadslid

Shots, cocktails en disco: Shoco aan de Korte Heuvel in Tilburg open: ‘Niet pas om één uur de stad in’

10 juli Woe 10 juli: Een iets oudere doelgroep, een kaart vol cocktails, shotjes en gintonics en disco. Aan de Korte Heuvel is de nieuwste horecagelegenheid Shoco klaar voor de opening donderdag. In het pand waar tot voorheen L‘Olivo was gevestigd.