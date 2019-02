Vrouw (20) besproeit vriend met pepper­spray in Tilburg, politie houdt haar aan na vlucht via balkon

16:14 TILBURG - Een 20-jarige vrouw is maandagochtend door de politie opgepakt na een flinke ruzie met haar vriend in Tilburg Noord. Ze had hem met pepperspray besproeid en was daarna via het balkon gevlucht.