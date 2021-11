Sociaal Meldpunt Tilburg verdwijnt na twee jaar, inwoners wisten hulploket niet goed te vinden

Geen zeven jaar, maar tien maanden celstraf voor steekpar­tij door blaffende hond

BREDA – De rechtbank in Breda heeft veel en veel minder straf opgelegd dat is geëist tegen een 57-jarige man uit Haaren; geen zeven jaar maar tien maanden cel, plus acht voorwaardelijk. De verdachte stak de volwassen zoon van zijn buurvrouw met een mes na een ruzie over de blaffende hond van de Haarenaar.

29 november