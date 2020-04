Sociaal strijdplan stuit op kritiek in politiek Oisterwijk: van ‘paniekvoetbal’ tot ‘veel te laat’

Tien Zusters van Liefde al aan corona bezweken in Tilburg: ‘We hebben hier geen woorden meer voor’

0:31 TILBURG - Corona raakt de Zusters van Liefde in het hart. Dinsdag is de begrafenis van de tiende zuster die aan het virus is komen te overlijden. Het gaat om Paule Keusters, die twaalf jaar lang algemeen overste was. Ze is 89 jaar geworden.