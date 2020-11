Sociale huurwoningen op 70 meter hoogte, ontwerp Talent Square II nadert voltooiing

Tilburgse nieuwe recreatie­do­mein WaterProef ziet de menigte al op zich af komen

20 november TILBURG - Zestigduizend bezoekers per jaar. Het is een ruwe schatting die Ernst Jonkers en Luc Zweerts maakten voor hun recreatieterrein WaterProef in Moerenburg aan de oostkant van Tilburg. In mei 2021 moeten de poorten open gaan.