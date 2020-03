Sofie van Es mag zich jaar lang winnares Sjef Roberts Studiebeurs noemen

Het was de 21e keer dat de studiebeurs werd uitgereikt. In 1998 is die in het leven geroepen door de KHC als blijvende waardering voor de grote verdiensten van Sjef Roberts. Hij is heel belangrijk geweest voor de amateuristische blaasmuziek in het algemeen, maar zeker ook voor de stimulering van de jeugd. Met de Studiebeurs vond Concordia in Hilvarenbeek een bijzonder middel om het studeren bij de jeugdige muzikanten een extra stimulans te geven: de vereniging betaalt voor de laureaat één jaar het lesgeld bij het Muziek Dans Theater Collectief (MDTC).