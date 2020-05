Softbalkampioenen van Roef! blijven in Moergestel voorlopig van nieuw licht verstoken

Roef!-voorzitter Bart van Knegsel had in een brief aan de raad begrip getoond voor de precaire financiële situatie van de gemeente. Toch drong hij erop aan om de masten volgens afspraak te plaatsen: ‘Het uitstellen van de aanleg van het licht zet de licentie, die nodig is om topsport te blijven spelen op het Roef! terrein voor dames 1 softbal, op het spel.’