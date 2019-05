Songfestival te zien op Piusplein, Tilburg draagt bij

Vrouw loopt brandwon­den op door brandende pan op het vuur in Tilburg

16:14 TILBURG - In een schuur aan de Piet van Haarenstraat heeft vrijdagmiddag kort een brandje gewoed. De bewoonster stond daar te koken waarna de olie in de pan is gaan branden. Ze liep daarbij brandwonden op aan haar onderarm.