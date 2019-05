Songfestivalliefhebber John van Uden: ‘Als Duncan wint ga ik toeterend door de straten van Tilburg’

Hij was voor het eerst bij het Songfestival aanwezig in Stockholm in 2000. ,,Ik heb toen zo genoten, het leeft heel erg in Zweden. De beleving daar is bijna niet te vergelijken met andere landen.” Vervolgens is hij in 2013 in Malmö geweest, wederom in Zweden. ,,Dat was het jaar dat Anouk de finale haalde, daarna werd het Songfestival een stuk populairder in Nederland.” Sindsdien gaat hij ieder jaar, behalve in 2017 in Oekraïne en dit jaar in Israël. ,,Dat is een principekwestie, die landen zijn min of meer in een staat van oorlog. Ik vind het persoonlijk niet opportuun om daar een feestje te vieren.”