Soortenrijke natuur keert terug op De Gooren bij Hilvarenbeek, ‘Straks hoor je hier de tjiftjaf weer zingen’

Vraag de gemiddelde inwoner van Hilvarenbeek waar De Gooren ligt en velen zullen vreemd opkijken. Niet zo gek, want zelfs op Google Maps is de benaming voor het natuurgebiedje tussen Hilvarenbeek en Biest-Houtakker niet terug te vinden. Toch is De Gooren al sinds jaar en dag de officieuze naam voor de groene strook ten zuiden van het gehucht Driehuizen, dat parallel loopt aan het stroompje De Roodloop. Sinds een ruilverkaveling eind jaren zestig waren deze 21 hectare (zo'n 40 voetbalvelden) in gebruik als intensief agrarisch gebied. Maar in opdracht van de provincie gaat Brabants Landschap het gebied terugbrengen in de staat zoals het was in het begin van de vorige eeuw.