Sophie kreeg nieuwe longen: ‘nu zit ik op dansen’

Praten over een oude voetbal als middel tegen eenzaam­heid en dementie: ‘Een prachtig initiatief’

7 oktober TILBURG - Met de borst vooruit stond ‘De trots van het voetballand’ donderdag in de LocHal. Willem II Football Memories, begonnen in Tilburg, is een succesvol project tegen eenzaamheid en dementie onder ouderen.