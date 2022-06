Sorry voor die kus, zei conciërge waarna hij vrouw op billen tikte

Dat zo’n groot festival in het stadspark past wil Spoorpark Live laten zien: ‘Een spannende vuurdoop’

TILBURG - Met minstens 8500 bezoekers zaterdag en een voorspelde temperatuur van 33 graden stevent nieuwkomer Spoorpark Live op de eerste festivaldag af. De podia, barren, kluisjes en kleedkamers verrijzen al, gezonde zenuwen zijn er eveneens. „Wij organiseren ook Paaspop, maar dat is in the middle of nowhere. Dit festival in het stadspark vraagt een eigen aanpak.”

16 juni