SP wil dat Tilburgse burgemeester ingrijpt bij opvang Ligthartschool: ‘Kwestie van veiligheid’

Volgens Oostelbos is het aantal mensen dat in de opvang verblijft op sommige dagen veel groter dan afgesproken. In de gymzaal bij de leegstaande Jan Ligthartschool is plek voor 27 daklozen, maar in het weekend sliepen er nog eens zo'n 14 mensen in een tent die op het schoolterrein is geplaatst. Met komst van het lenteweer, zien buurtbewoners vaker mensen op straat slapen rondom de opvang.