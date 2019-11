Spaanse vrachtwagen klem onder spoorviaduct Tilburg

‘Ode aan de Kelderklas­se’: Voetballen voor de pinten, niet de punten

9:44 TILBURG- De geur van het slechte, omgeploegde gras op veld 6 bij de plaatselijke voetbalclub. Het achteraf-veldje waar 22 voetballers spelen voor de drie punten, of drie pinten. Er staan kippen langs het veld, de trainer geeft aanwijzingen, zonder effect, en presteren in de derde helft is net zo belangrijk als de wedstrijd zelf. Herkenbaar voor spelers in de onderste regionen van het amateurvoetbal: de Kelderklasse.