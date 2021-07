Spandoeken moeten wijken voor reclameborden bij Willem II; fans zijn boos

Pensionado Peters heeft nog geen last gehad van een zwart gat

17 juli Na zestien seizoenen betaald voetbal, waarvan negen bij Willem II, noopte een onwillige knie Jordens Peters (34) om zijn sportieve carrière te beëindigen. In zijn woonplaats Maaskantje spreken we de ‘gepensioneerde’ aanvoerder van Willem II Jordens Peters aan de keukentafel, waar ook zijn vrouw Shane en zoontje Chase aanschuiven. In september verwachten ze gezinsuitbreiding.