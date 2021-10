Speciale aanpak kind met ADHD krijgt vervolg: ‘Kinderen niet meer onnodig naar het ziekenhuis’

Sponsor­loop bij afscheid van schooldi­rec­teur in Oisterwijk levert 4120 euro voor Nepal op

OISTERWIJK - Anton Willemse heeft afscheid genomen van het onderwijs in Oisterwijk met een vette cheque voor een schooltje in Nepal. De sponsorloop afgelopen vrijdag leverde uiteindelijk 4120,20 euro op voor de Stichting Light of Life.

27 oktober