Speciale architectuurrondleiding door Tilburgse LocHal

Lovende reacties op Twitter over Stijn Hilgers in documentai­re Schapen­held: ‘bijzonder mooi, maar ook zeer triest’

12:08 GOIRLE - Dagelijks met je schaapskudde trekken over de Brabantse heide. Het lijkt een idyllisch leven, maar niets is minder waar. In de documentaire ‘Schapenheld’ staat de Goirlese Stijn Hilgers met zijn schapen centraal. Stijn loopt tegen allerlei problemen van deze tijd aan, terwijl schaapherder een eeuwenoud beroep is. Volgens kijkers een prachtige, maar ook zeker trieste documentaire.