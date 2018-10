Speciale Nacht van de Nacht in de Tilburgse Piushaven met excursies en mini-milieucafé

Nachtvlinders

Optie 1 is een nachtwandeling onder leiding van Frans Post en stadsecoloog Mischa Cillessen van de gemeente. Ze gaan nachtvlinders lokken met een zoetstof, en vleermuizen opsporen met een batdetector. Met behulp van ultraviolet licht worden kleine zoogdieren en insecten opgespoord. Grotere zoogdieren worden in beeld gebracht met een uv-camera.

Optie 2 is een vaartocht met sterrenkijken. Er varen artiesten mee. Twee boten zijn beschikbaar en in elke boot is plek voor 11 gasten. 20:30 uur is men terug bij De Pastorie. De tweede ronde is om 20.45 uur, zodat beide excursies gevolgd kunnen worden.