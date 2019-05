Stichting de Kinderen: ‘Fijn om even niet het enige kind te zijn met een zieke vader of moeder’

13:03 TILBURG - Stichting de Kinderen helpt kinderen van wie een ouder kanker heeft of eraan is overleden. Om even hun zorgen te vergeten. Dat doen de vrijwilligers al tien jaar. ,,Het is fijn om even niet de enige te zijn die dit overkomt."