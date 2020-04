Speelgoed inzamelen voor kinderen in azc Gilze

Er is vooral behoefte aan puzzels, knutselspullen en gezelschapsspellen zoals ganzenbord en mens-erger-je-niet. Die kunnen donderdag tussen 08.30 en 10.30 uur worden afgegeven bij de balie van het gemeentehuis. Een dag later brengen medewerkers het speelgoed naar het azc.

De inzamelactie wordt gesteund door Gilze en Rijen Helpt. Verschillende vrijwilligersorganisaties in de gemeente hebben zich hierin verenigd om inwoners die tijdens de coronacrisis hulp nodig hebben bij te staan. ,,We vinden de speelgoedinzameling een prachtig initiatief van de gemeente dat we graag ondersteunen", zegt Daniëlle Ternatus van Gilze en Rijen Helpt. ,,Reden dat we de actie via onze social media hebben gedeeld en er aandacht aan besteden op onze website"