Speeltuin in het Wandelbos lijkt schot in de roos: ‘In het kasteel kun je van alles doen’

Vierde klasse D Trainer Berkdijk ziet zijn familie de drie punten voor hem binnenha­len: zoon Reggy scoort twee keer en assist komt van neef Bryan

Je zoon trainen is voor veel trainers al leuk, maar hem dan ook nog eens twee keer zien scoren is al helemaal een droom. Dat gebeurde vanmiddag in Goirle bij GSBW - Berkdijk. Voor rust hadden de bezoekers het moeilijk, maar in de tweede helft zette zoon van trainer Pieter Elias, Reggy, zijn ploeg binnen een kwartier op 0-2. Een van de twee assists kwam van zijn neefje Bryan Melissant.

17:47