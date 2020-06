Spijt bij stotterende overvaller scheelt celstraf na overval in Goirle en Kaatsheuvel

Twee Tilburgse viaducten dragen voortaan naam militairen die omkwamen tijdens vredesmis­sie

17:52 TILBURG - Twee viaducten in de gemeente Tilburg dragen sinds dinsdag de namen van militairen die tijdens een missie zijn omgekomen. De brug Heukelomseweg over de A65 in Berkel-Enschot is vernoemd naar eerste-luitenant Tom Krist en de brug Abcoven over de A58 naar korporaal Kevin van de Rijdt.