Spijt blijft uit bij verdachte na dodelijk ongeluk Tilburg

Hoofdschuddend zitten de nabestaanden in de rechtszaal. De 22-jarige Yassine el M., die op 25 september 2018 in Tilburg hun moeder doodrijdt, wil niks zeggen. Of beter: misschien wil hij dat wel, maar zijn advocaat fluistert hem steeds maar weer in nergens ‘op in te gaan’. De spanning is te snijden in de rechtszaal. ,,Misschien is het maar goed dat de parketpolitie erbij zit’’, verwoordt officier van justitie Mark de Graaf het.