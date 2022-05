Splinternieuw, maar wel met ‘rare Tilburgse hoekjes’: skatepark schiet in Spoorzone uit de grond

Rauwe skaters worden groot. Voor het skatepark aan de Sint Ceciliastraat stal Tijn Pierre Arts als jonge skateboarder verf uit de kast van zijn ouders. ,,Alles werd in een ton gegooid, geroerd en daar kwam een bruine smurrie uit waarmee werd geverfd.” Dat skatepark bouwden de skaters op de hun gympen, de muziek retehard met een biertje tussendoor.



Hoe anders is het deze dagen. In de hal waar het nieuwe Tilburgse skatepark uit de grond schiet lopen de acht bouwers en Hall of Famers in oranje bouwhesjes rond, stevige schoenen aan en helmen op. ,,Geprofessionaliseerd, we zijn een jaartje ouder geworden”, glimlacht projectleider Arts, nu 32 jaar. Het weerspiegelt de verandering die het skaten ondertussen zelf doormaakte: van subcultuur veranderde het in een officiële Olympische Sport.