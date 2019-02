Spoedrit voor overval eindigt in ernstige aanrijding in Tilburg: 'Iemand begon die man te filmen, dat doe je toch niet?’

De politieauto was met loeiende sirenes onderweg naar de Aldi op het Verdiplein, zo’n zeven kilometer verderop. Twee mannen hadden daar een overval gepleegd . Een snorfietser wilde ter hoogte van de Grass Company de weg oversteken, maar zag daarbij de politieauto over het hoofd.

Respectloos

Vanwege de ernst van de situatie landde in de buurt een traumahelikopter. Uiteindelijk is de snorfietser met ernstige verwondingen aan zijn hoofd naar het ziekenhuis gebracht. Hoe hij er nu aan toe is, is niet duidelijk. ,,Ik hoop dat hij er weer bovenop komt, het zag er niet best uit”, besluit Milou.