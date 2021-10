Sponsorloop bij afscheid van schooldirecteur in Oisterwijk levert 4120 euro voor Nepal op

Met blote vuist slaat Tamas ruit van politiecel in: ‘Ik dacht niet dat die kapot kon gaan’

26 oktober TILBURG/BREDA - Hoe groot is de kans dat je de ruit van een politiecel inslaat? Het lukte Tamas F. (24) met zijn blote vuist in Tilburg. Daarom staat hij voor de politierechter in Breda. ,,Ik voel me schuldig dat ik schade heb veroorzaakt, maar ik ben onschuldig.”