Spookrijdende, dronken automobilist veroorzaakt ravage in Tilburg

Straat­beeld: Een Rubentopia op de gevel

26 april Zo 26 apr: Door de Telefoonstraat in Tilburg wandelen en opeens een Ruben de Bruijn spotten in het wild, hoog op de gevel. Da’s fijn, heel fijn. ,,Het is verslavend”, zegt de kunstenaar over zijn eerste muurschildering. ,,Ik wilde eigenlijk niet stoppen.”