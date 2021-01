Spoorpark als sportpark, ‘beweeg-hoek’ met horeca is er klaar voor: ‘Biertje met blote voetjes in het zand’

In de Spoorpark-hoek is het strandpaviljoen dat er lange tijd stond verdwenen, daardoor hebben ze zeeën van ruimte. Nog eens 1000 vierkante meter om in te richten. ,,Een padel-veld (een soort tennis, red.) is een optie. Sowieso is het een plek voor crossfit en buitensporten", zegt Dave Kuppers.



Er wordt ook nagedacht over een tweede basketbalveld in het Spoorpark. Er ligt al een veld aan de zijde van de Jan Heijnstraat, maar daar spelen vooral wat oudere basketballers en daar lukt het de jeugd niet echt om er tussen te komen. ,,We onderzoeken nu wat de invulling wordt.”



Al met al moet de hoek deze lente en zomer - 'zodra het weer mag' - opleven. Niet alleen voor dat biertje, de fysio, groepslessen, personal training of het rennen van een rondje in het park, maar ook door het beachvolleyballen. ,,Er is ruimte voor tribunes, zo hopen we de Europese toernooien een plek te geven."