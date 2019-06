Spoorpark als ‘sportpark’: van obstakelbaan, speeltuin, yoga op het gras tot bijna alle strandsporten

BeweegR bestaat uit vier mannen. Grondlegger is Bart Spijkers van Fysio Spijkers. Hij is al sinds het prille begin - zes jaar geleden - bij het Spoorpark betrokken. Deels als fysiotherapeut, deels als voorzitter van de Tilburgse beachvolleybalvereniging die nu twaalf jaar bestaat.



,,Destijds hadden we veel regionale talenten die elke week naar Scheveningen moesten om te trainen”, vertelt Spijkers over het ontstaan van de vereniging. De velden lagen tot voor kort op het terrein van Were Di. ,,Daar hebben we met veel plezier gezeten, maar hier hebben we een eigen plek én veldverlichting.”



Daarnaast wilde Spijkers nog meer beweging naar het Spoorpark brengen. ,,Sport, maar dan met advies, begeleiding en deskundigheid.” Hij vond medestanders in Dave Kuppers, Stijn van der Burgt en Paul Franssen. Kuppers en Van der Burgt zijn de mannen van Fysio Binnenstad aan de Spoorlaan en Franssen is de eigenaar van sportschool Viva la Fitness. In 2015 braken ze de muren tussen de sportschool en fysiopraktijk weg - ze waren al buren - om samen te werken.