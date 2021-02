Spoorpark-kat Muis knuffelt graag met iedereen in zijn ‘achtertuin’

Het pand van Omroep Tilburg en het Spoorpark is Muis’ tweede huis. Daar laten zijn onderdanen ‘m dagelijks binnen en voorzien hem ruim in aandacht.



Dat haar huisdier zo sociaal is accepteert Malon, ze gunt ‘m zijn vertier: ‘Ik vind het juist heel leuk als mensen plezier van ‘m hebben. Het is alleen niet zo leuk voor onze buren, want hij loopt echt zomaar overal naar binnen. Ik heb al gezegd dat ze Muis dan weg kunnen jagen met water, daar heeft ‘ie echt een hekel aan.’



Waar hij geen hekel aan heeft is eten. Afgelopen zomer is het beestje flink wat zwaarder geworden, hij kwam kennelijk niet tekort bij zijn barbecueënde Spoorparkburen.



In de winter is Muis vaker thuis, hij lijkt de openingstijden van het park netjes aan te houden. Dat het park hondenvrij is, is trouwens niet de reden dat het poezenbeest er graag vertoeft. Zijn collega-huisdier Woest, een boxer, is zijn vriend. Als Malon hem uitlaat loopt Muis gezellig het blokje mee rond.



Op naar het Spoorpark dus, op zoek naar wat harige liefde op pootjes. Baasje Malon vindt het leuk als je een foto op Instagram zet. Er is nog geen Instagram hashtag voor Muis. Wat zullen we doen? #muisdespoorparkkat