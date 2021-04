Spoorpark kleurt oranje: ‘Had liever in een kroeg of op een plein gestaan, maar dit is beter dan niets’

Geen feesten of festiviteiten in de stad, maar het Tilburgse Spoorpark kleurde toch voor een groot gedeelte oranje. En wie zijn afval mee naar huis nam, kreeg een bedankje van de Tilburg Cowboys.

Bij de ingang van het Spoorpark is dinsdagmiddag een soort fuik gebouwd. Wie de rij buiten het park getrotseerd heeft - dat vergde wel een half uur geduld - komt direct na de entree in aanraking met de Tilburg Cowboys. Het kunstenaarscollectief staat met een weegbrug bij de ingang om aandacht te vragen voor het opruimen van afval.

,,We schrijven voor iedere bezoeker op een kaartje wat zijn of haar gewicht is, inclusief tassen en rugzakken”, zegt Arjen Gebraad. ,,De bedoeling is dat iedereen die weg gaat nog eens wordt gewogen.” Wie inclusief bepakking bij het verlaten van het park nog evenveel weegt (en dus geen afval heeft achtergelaten, is de gedachte), krijgt een stempel op zijn kaart: de spreekwoordelijke kus van de cowboys. ,,We krijgen leuke reacties. En iedereen zegt dat ze altijd hun afval zelf weggooien, dus dat belooft wat”, zegt Sander van Bussel.

Tassen en koelboxen

,,Deze tas zit helemaal vol”, zeggen Bob, Bram en Stefan uit Tilburg. ,,Bijna alleen maar bier: Bavaria en De Klok.” De jongens zeggen, aangespoord door de ‘Cowboys’, te letten op hun afval. ,,Maar er zijn altijd maar weinig prullenbakken”, zegt Bob. ,,En ze zouden eigenlijk ook een glasbak neer moeten zetten.”

Renz van Son (29) uit Tilburg komt met blauwe koelbox het terrein op. ,,Die zit vol met blikken en flesjes Desperados-bier.” Alles bij elkaar wegen hij en zijn bagage 105,7 kilo. ,,Jammer dat er geen muziek is in de stad, maar uiteindelijk draait het toch hierom”, zegt hij met hoog geheven blik. Het afval nemen hij en zijn vrienden zelf mee naar huis. ,,Een kleine moeite, vind ik. Iedereen zou dat moeten doen.”

Hekken

Ook vriendinnen Amber en Brit hebben zich goed voorbereid. ,,We hebben drank meegenomen en zelf hapjes gemaakt. We komen om lekker in de zon te zitten, je moet toch wat.”

Het duurde dus wel een half uur voordat ze het park binnen mochten. Niet iedereen heeft zin om zo lang te wachten. Verderop in het park klimmen jongeren, door op het zadel van een groene deelscooter te gaan staan, over het hek heen. Tassen met drank worden bovenlangs doorgegeven.

Oranje

,,Voor ons is dit toch een echte Koningsdag. Op deze manier willen we er toch wat van maken”, zeggen Fleur van Gorp (16) en Sanne van Dommelen (16), die zich met zes andere vriendinnen volledig in het oranje uitdoste. ,,We hebben ons samen hiervoor gereedgemaakt”, zegt Van Gorp, gehuld in oranje shirt met oranje sjaal. ,,De afspraak was dat iedereen oranje aan zou doen en we hebben op elkaars wangen rood-wit-blauwe vlaggetjes geschminkt.” Het hele vriendinnenclubje heeft zich aan de afspraak gehouden: zelfs de kleedjes waarop ze zitten zijn oranje.

Sjoerd van de Pas (16) uit Berkel-Enschot en zijn vrienden hebben een van de beste plaatsen op het veld. Omdat ze er zo vroeg bij waren, konden ze een zitplek kiezen en dat werd een van de houten picknicktafels. ,,We waren hier al om half tien”, zegt Van de Pas, die een oranje Flügel-trui draagt. ,,En we blijven tot het park om 19.00 uur dicht gaat.”

Ondanks dat de bezoekersstroom bij de ingang gereguleerd wordt, is het in het park niet overvol. Tussen de picknickkleedjes zit bijna overal genoeg ruimte. ,,Voor mij is het voor 60 procent Koningsdag”, zegt Loek van de Boer (17) uit Helvoirt over de sfeer. ,,Ik had liever in een kroeg of op een plein gestaan, maar dit is beter dan niets.” Dat geldt ook voor zijn outfit, een oranje huispak van Roy Donders. ,,Eigenlijk kan het niet, maar het is tenminste oranje.”

