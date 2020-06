Spoorpark slaat aan als schaakpark: ‘Bijna iedereen kent de regels wel’

De schaaktafels zijn nog nieuw, ze kwamen er dankzij Jesús Medina uit Vleuten. Hij startte een paar jaar geleden een petitie om schaaktafels neer te zetten in de buitenlucht. In steden als Madrid en New York hebben ze die al, in Nederland amper.



Samen met de leden van Stukkenjagers - en sponsoren - kreeg Tilburg ook zulke tafels: drie bij het Spoorpark, maar er staan ook tafels elders in de stad. Bij het Harmoniepark aan de Langestraat bijvoorbeeld.



De leden van SG KiNG zijn er blij mee. Over een maand of twee verwachten ze weer in café Boulevard terecht te kunnen, waar ze normaal spelen. Of het dan einde oefening is? ,,Nou in de zomer blijven we hier wel", zegt Jansen. Zijn schaakgenoot: ,,Absoluut. Ik vind dit leuker dan de binnencompetitie. Superleuk hoe de mensen komen kijken, bijna iedereen kent de regels wel.”