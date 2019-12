Spoorpark stevent af op veelbelovend jaar, reuring was er vanaf het eerste moment: ‘Overweldigend’

Het Spoorpark is nog lang niet af, het schaven gaat door. Op drie januari opent de grote horecagelegenheid T-Huis, die week beginnen de buitenschoolse opvang en scouting echt. Er zitten leuke evenementen in de pijplijn voor de buurt en voor de stad.



Sophie Peters, ‘chef Spoorpark’, is ook met ‘iets groots’ bezig, maar het is nog te vroeg om erover te praten. ,,Het park is heel populair, we krijgen érg veel verzoeken van organisatoren. Maar we houden rekening met onze buren en de stad. We zoeken een goede mix tussen rust en reuring.”