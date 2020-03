Spoorpark Tilburg gaat op slot, mensen blijven er in groepjes samenkomen: ‘We nemen onze verantwoordelijkheid’

Peters vindt het zonde dat ze de mensen die even een frisse neus in het park willen halen, de komende tijd teleur moeten stellen. Hoe lang de sluiting gaat duren, is nog niet bekend. ,,Hopelijk is over een maand de situatie weer normaal en kan iedereen zodra de zon schijnt hier weer terecht.”



Het sluiten van het Spoorpark past in de reeks maatregelen die gemeenten in het hele land nemen. Stranden en parkeerterreinen worden gesloten omdat mensen massaal op pad gaan, ondanks de oproep om vooral thuis te blijven.



,,Het lijkt mensen in het park toch niet helemaal te lukken om afstand te bewaren”, laat een woordvoerder van de gemeente weten. ,,Nogmaals: het virus verspreidt zichzelf niet, dat doen mensen.”