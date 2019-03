Spoorpark: Tilburg loopt nog eens 7 ton mis

Tilburg­sAns krijgt meer ‘Reeshof’: nieuwe pictogram­men moeten deze zomer klaar zijn

12:12 TILBURG - De 'konijnenoren' - de faunabrug over het kanaal - maar ook het bijzondere voetpad in het Reeshofpark. Binnenkort behoren ze tot de pictogrammen van het Tilburgse lettertype TilburgsAns. Er mocht best wat meer Reeshof bij, meende de wijkraad.