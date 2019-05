Spoorpark: wereld van verschil

Huisarts breekt lans voor asielzoe­kers: ‘Behoud azc voor Oisterwijk’

14:30 OISTERWIJK - Moet Oisterwijk zijn asielzoekerscentrum houden? Burgemeester en wethouders gaan volgens plan die knoop in juli doorhakken, al wil de VVD dat de gemeenteraad besluit. In de discussie mengt zich nu ook een huisarts. Zijn of haar brief - als ingekomen stuk geanonimiseerd door de gemeente - is in elk geval gericht tot zowel het college als de politieke fracties in de raad.