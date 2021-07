Spoorpark wil Tilburgs Kubb-kampioenschap houden, maar weet (nog) niet hoe

Kubb - het betekent ‘houten blok’ - kan in ieder geval als een combinatie tussen bowling en schaken worden omschreven. Met teams die elkaars houten blokken om proberen te gooien. Maar het Tilburgs Kampioenschap Kubben kan niet zonder vastomlijnde spelregels. Ook nog nodig: teams. Ze willen al naar gelang de aanmeldingen het TK Kubben over één á twee dagen spreiden.



Er moet een kampioenschap komen omdat het er a) nog niet in Tilburg is, het b) een prima corona-activiteit is en c) het Spoorpark zich er uitermate goed voor leent. Een groen park vol met van die houten dingen waar je dan iets naar moet gooien. ,,Iemand moet de eerste zijn met zo'n kampioenschap, laten wij die plek dan maar worden”, zegt Peters.



Op de wensenlijst: vrijwilligers, een Kubb-expert, een sponsor voor Kubb-benodigdheden en teams die mee willen doen. Aanmelden voor dat alles kan via info@spoorparktilburg.nl. Over de prijs wordt nog nagedacht, maar dat wordt waarschijnlijk een Kubb-cup.