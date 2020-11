Spoorverbinding Tilburg - Den Bosch is er één zonder tussenstations, kan dat niet anders?

Ergens in 2020 kan die er liggen: station Berkel-Enschot. Zo stond het in de krant in 2003, bij de opening van het splinternieuwe station Reeshof. Haalbaarheidsonderzoek na haalbaarheidsonderzoek volgde. Zelfs een gefrustreerde 8-jarige schreef een brief aan de burgemeester: waar blijft dat station? Maar ook in 2021 zal elke trein zonder maar een seconde af te remmen tjoeketjoeken van Tilburg of Den Bosch. En dat terwijl op de route het dorp Helvoirt ook een Stationsweg heeft, en Udenhout een Stationsstraat. De tijd dat er een trein stopte in deze dorpen, ligt echter decennia achter ons.