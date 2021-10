Spoorzone dendert als een dieseltrein voort: nieuwkomers staan te popelen

Terwijl woontoren De Brabander aan het Burgemeester Stekelenburgplein iedere paar weken een verdieping hoger wordt, staan andere nieuwkomers te popelen.



Eerst een stapje terug in de tijd, de blik gericht op restaurant De Houtloods dat zo’n beetje als pionier in de Spoorzone neerstreek. Daarna ging het hard met de ondernemers. Ze plaatsten er een treinstel als extra horecazaak naast, begonnen er weer wat later een ijssalon en maakten na die successen ook nog een overstap naar de Heuvelstraat.



Maar die eerste stap was in 2015, toen opende het restaurant de deuren. Voelt u zich al oud?



De Houtloods staat symbool voor de Spoorzone, waar zoveel is gebeurd. Van de bouw van Clarissenhof, de Willem II-passage onder het spoor tot recent de opening van de moderne fietsenstalling aan de noordzijde (de zuidelijke volgt eind dit jaar). Ondertussen kreeg de polygonale loods - na een tijdje in handen te zijn geweest van de gemeente - nieuw leven als Gourmet Market. En zo denderen de ontwikkelingen er als een dieseltrein nog jaren voort.