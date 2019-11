Spoorzone-pioniers (RAW, Boemel, Hall of Fame, etc) hebben zicht op twintig jaar extra: ‘Fantastisch’

Een jaar of vijf. Zo lang zou RAW eigenlijk in de Spoorzone zitten. De horecagelegenheid hoeft er niet in 2021 uit, maar mag wellicht tot in 2040 blijven. Net als de andere pioniers in het gebied. De gemeente is bezig met het opstellen van plannen om de creatieve broedplaats te behouden. Tot die groep behoren onder meer De Boemel, RAW, Hall of Fame, Het Ontdeksstation, Sooss, Studio Web Presence en Club Smederij.



,,Stuk voor stuk hebben ze zich bewezen, daar komt het op neer”, zegt wethouder Berend de Vries. Het gaat om de huurders van grofweg alle bestaande gebouwen tussen Mindlabs en de Wagenmakerij. Voor de hand lag misschien om de panden op te knappen voor bedrijven, dan hoge huren te vragen, zegt De Vries. ,,Maar we willen het innovatieve daar behouden, zodat er spannende dingen blijven gebeuren.”