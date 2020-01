Sportclubs fors gedupeerd door inbraken: ‘Zware deuren, tralies, alarm, het houdt ze niet tegen’

Dongen vertrouwt ‘omstreden’ partner Tuf Recycling

7:10 DONGEN - De gemeente Dongen is in principe van plan het Rotterdamse ASIR een vergunning te verlenen om het recyclen van kunstgrasmatten. Dat het moederbedrijf van ASIR in Noorwegen onder vuur ligt vanwege mogelijke fraude met kunstgras is geen reden om hiervan af te zien.