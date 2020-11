Sporten blijft lastig dankzij de aangescherpte regels, maar het is 'te leuk om te laten'

TILBURG - Met het aanscherpen van de maatregelen tegen corona werden de mogelijkheden om te sporten ook weer wat minder, zeker in groepen. Maar wat kan er nog wel in Tilburg en ziet dat er dan hetzelfde uit als voorheen?

De dertien tennisbanen en drie padelbanen van TC Tilburg zijn deze zaterdagochtend stuk voor stuk bezet. Mits er geen twee mensen aan één kant van het net staan - dubbelen kan dus niet - mag er nog getennist worden. Bij padel, een afgeleide van tennis op een met een glazen wand omheinde baan en met net wat andere rackets, zijn de nieuwe maatregelen wat lastiger op te volgen. Maar er wordt ook wel degelijk doorgespeeld.

,,Normaal gesproken trainen we met zijn vieren, twee tegen twee", legt trainer Bram Rutten (25) uit. ,,Dat mag sinds dinsdag niet meer, dus nu hebben we de lessen opgesplitst en staat de leraar aan de andere kant van het net." Om te zorgen dat spelers onderling ook ruimte houden, liggen er markeringspunten op de baan die een strook van 1,5 meter in het midden openhouden.

Fit blijven

Nu is dat in het geval van Hans (57) en Roel (19) Krielaart eigenlijk niet eens nodig, aangezien vader en zoon tot hetzelfde huishouden behoren. Normaal gesproken zijn zij in het weekend actief bij voetbalclub Sarto, waar Roel in het tweede en Hans in het achttiende elftal speelt. Maar omdat Krielaart senior ook lid is van TC Tilburg, besloten ze acht weken les in padel te nemen. ,,Lekker aan de bak, fit en in beweging blijven", zegt Hans Krielaart. ,,Superlekker, we zijn buiten bezig en het is leuk om te doen."

Met een halvering van het aantal spelers heeft trainer Rutten de les wat anders ingericht. ,,Je kunt nu minder hoeken en variaties maken, omdat het de bedoeling is dat zij rechtdoor slaan. Maar ze krijgen wel veel meer ballen en ik kan meer aanwijzingen geven. En padel pak je snel op, het is wat toegankelijker dan tennis. Ideaal voor mensen met balgevoel."

Dat is best te zien bij vader en zoon Krielaart, al overweegt de laatste nog geen overstap. ,,Als het mag, ga ik weer lekker voetballen", zegt hij, gehuld in het trainingstenue van Sarto.

Fanatiekelingen

Quote Als er een of twee mensen te veel zijn, kunnen die in de kantine op afstand van elkaar wachten Edwin Heefer, Voorzitter SBM Tilburg Bij tafeltennisvereniging SBM in Tilburg is op zondagochtend het maximaal toegestane aantal van zes personen aanwezig. ,,Dit zijn zo'n beetje de fanatiekelingen", zegt voorzitter Edwin Heefer. ,,Als er een of twee mensen te veel zijn, kunnen die in de kantine op afstand van elkaar wachten. Maar er zijn ook leden die in deze periode niet komen spelen."

De tafeltennissers moeten dan ook aan nogal wat regels voldoen. Ook hier mag niet gedubbeld worden. Van kant wisselen is niet toegestaan, waar dat normaal gesproken wel de bedoeling is, en de twee spelers gebruiken steeds hetzelfde balletje. Bovendien is de bar dicht en zijn competitiewedstrijden al een tijdje niet aan de orde. ,,Dat is pech, want we stonden net bovenaan", zegt Monique van Gestel, die nu maar een oefenpotje tegen Ruud Heesbeen speelt.

Aparte ruimte

De tafeltennistafel tussen die van hen en die van Ronald Janssens en Heefer is met schotten afgezet, om zo de benodigde afstand in stand te kunnen houden. Peter Jansen en Leon Peijnenburg staan zelfs in een aparte ruimte te spelen. ,,Het is op deze manier goed te doen. Ik probeer zelf goed op te letten en als het te druk is, ga ik naar huis", aldus Jansen. ,,Als er iemand verkouden is, komt diegene niet; maar we vinden het allemaal te leuk om te laten", zegt Peijnenburg.

Volledig scherm Alleen enkelspel bij tafeltennisvereniging SBM en er wordt zelfs gespeeld in een aparte ruimte. © Stan Schrijen