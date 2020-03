Sporten in de huiskamer nu de sportschool dicht is: 'Lekker bezig! Jullie thuis vast ook’

TILBURG - De sportscholen zijn dicht. Online proberen ze hun leden in beweging te houden. Zoals Multifit, dat twee keer per dag live lessen uitzendt op Facebook. Die zijn door iedereen, ook niet-leden, te volgen.

De stoelen en tafels in de kantine zijn aan de kant geschoven. Tape op de grond geeft het ‘sportveldje’ voor de instructeurs aan. ‘Drie minuten nog voor we live gaan’, klinkt het. Een bouwlamp zorgt voor extra licht. Muziek komt vanuit de spinningzaal, die verder leeg is, zoals alle zalen van sportschool Multifit in Tilburg.

En zoals alle sportscholen vanwege het coronavirus gesloten zijn. Ondernemers zoeken naar manieren om hun leden toch te motiveren en in beweging te krijgen. Zo neemt Team Coolen bijvoorbeeld vechtsport-trainingsfilmpjes op en geeft Viva La Fitness groepslessen via Skype aan leden.

Vijf seconden, en live!

Terug naar Multifit, waar eigenaar Jan-Willem Mooren even voor negen uur in de ochtend de laptopverbindingen nog één keer checkt voor de uitzending via Facebook. Instructeurs Nino Priem en Quënsley Mathilda nemen de laatste details van de workout door. Priem: ,,Hoe lang nog?” Mooren: ,,Vijf seconden.” En: live!

,,We hebben bewust voor deze setting gekozen en niet voor de sportzaal”, zegt Mooren. ,,Met de ruimte zoals mensen die ook thuis hebben en met simpele gewichtjes zoals een flesje gevuld met water of rijst om oefeningen mee te doen. En het persoonlijke van een live les maakt het leuker.”

,,We gaan dippen voor de triceps”, zegt Priem in de camera tegen de thuissporters. Mathilda: ,,Lekker bezig Nino!” Priem: ,,Jullie thuis vast ook, al kan ik jullie niet zien.”

Mooren steekt vanachter de laptop de a-viertje omhoog: al 74 deelnemers aan de les. Twee duimen omhoog. Via een laptop worden de reacties gepolst en wordt gechat met mensen thuis. De les zal uiteindelijk 502 mensen bereiken. Mooren grijnst: ,,Zoveel zijn er normaal niet rond deze tijd in de sportschool.”

Na een kwartier loopt het zweet van de gezichten van de instructeurs af. Tijd voor de buikspieroefeningen. Het is hard werken, zegt Priem na afloop. ,,Ik had gedacht dat ik het raar zou vinden, maar dat valt mee. Je praat wel veel meer dan in een gewone les.”

Lessen te volgen voor iedereen

Zes dagen in de week (alleen zondag niet) om 9.00 en om 19.30 uur wordt er live lessen van een half uur gegeven. Die zijn via de Facebookpagina van de sportschool te volgen voor iedereen, daarna komen ze op YouTube. Speciaal voor leden worden daarnaast oefeningen opgenomen, die ze via een sportlink kunnen bekijken.

Volledig scherm Vanaf twee hoog doen meneer Van Gestel (groene trui) en zijn buren mee aan de beweegles op de Heyhoef. Hij is zichtbaar een van de fitste. ,,Een heel leuk initiatief.” © Pix4Profs/René Schotanus

Mooren: ,,En we gaan in Tilburg, Oisterwijk en Hilvarenbeek buiten trainingen geven om mensen te activeren. Dat doen we op pleinen, zodat mensen vanachter hun raam mee kunnen doen. Zo willen we de saamhorigheid vergroten.”