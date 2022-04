Sporters brengen 708.000 euro bijeen in Vrijthof Challenge

HILVARENBEEK - Over de rode loper, via de kiosk, dwars over het Vrijthof in Hilvarenbeek. Die eer viel zaterdag de circa 1500 deelnemers aan de Vrijthof-Vrijthof Challenge te beurt. Maar wel allemaal getekend door de geleverde inspanning.

Geertje van der Plas uit Moergestel komt met een stof besmeurd gezicht aan in Hilvarenbeek: ,,Het ging eigenlijk heel lekker. Ik had goede benen vandaag en ben niet helemaal kapot. Maar goed, met ons groepje hadden we ook afgesproken dat we wat over zouden houden voor het feestje in Hilvarenbeek.”

Tijd voor een feestje heeft Edwin Goes uit Berkel-Enschot niet. ,,Ik moet eigenlijk meteen naar huis, omdat ik zomaar inval voor een fietsmaat die niet kon. Ik fiets veel maar mijn fiets staat bij de fietsenmaker. Op een andere ATB en zonder goede voorbereiding begon ik er aan. Tsja, dan wordt het zwaar.”

Quote Op een andere ATB en zonder goede voorberei­ding begon ik er aan. Tsja, dan wordt het zwaar Edwin Goes

De meeste deelnemers zijn mountainbikers, in de vroege ochtend van het Vrijthof in Maastricht vertrokken. Via een route van 161 kilometers komen ze aan in Hilvarenbeek. De lopers gaan via een route van circa 105 kilometer, verdeeld over twee dagen. Iedereen heeft zich laten sponsoren voor het KWF kankerfonds, waarvoor de opbrengst uiteindelijk ruim zeven ton is.

Tekst loopt door onder de foto

Volledig scherm Zichtbaar vermoeid, bezweet en met strepen van het stof heeft Ferry Hamers de Vrijthof-Vrijthof Challenge volbracht: ,,Voor mijn vader. Elke kilometer was hij er bij." © Rudolf Robben

Aan kanker overleden vader in gedachten

Ook Ferry Hamers uit Waalwijk had er moeite mee. Zichtbaar vermoeid, bezweet en de strepen van het stof op zijn kale hoofd: ,,De eerste 120 kilometer ging goed, maar daarna was ik leeg. Ik reed alleen, dus kon nergens aanpikken. Ik had nog nooit zo’n lange tocht gereden, dus dat helpt dan ook niet.”

Hij rijdt de tocht met in zijn gedachten zijn aan kanker overleden vader. ,,Hij was er elke kilometer bij, zo voelde het voor mij. En ik zag af, maar als ik terugdenk hoe veel hij door kanker heeft afgezien, is dit echt een peulenschil.” Net als vele anderen vindt Hamers de belangstelling van deelnemers en publiek geweldig. ,,Het is geweldig om mee te doen en met iedereen zo veel geld bij elkaar te krijgen om die ziekte te bestrijden.”

Quote Als ik terugdenk hoe veel hij door kanker heeft afgezien, is dit echt een peulen­schil Ferry Hamers

Met die gedachte liep Joes Vermeer uit Esbeek de tocht ook. ,,Voor mijn ouders en twee trainingsmaatjes. Voor hen doe ik het.” Hij is de enige die de 105 kilometer alleen, hardlopend en in één dag heeft gelopen. Toch was zijn deelname tot enkele dagen terug onzeker vanwege griep. Desondanks is hij om 5 uur ‘s ochtends van start gegaan met zijn vrouw en een goede vriend op de fiets als begeleiders.

Van klapzand tot asfalt

,,Ik rekende op verharde wegen, maar er zat van alles tussen: van klapzand tot asfalt. Maar het ging goed, tot een kilometer of tien voor de finish. Toen kreeg ik kramp, maar door wat te wandelen en extra sportdrank ging het snel weer beter. Het laatste stuk ging weer goed, zeker ook vanwege alle aanmoedigingen van het publiek. En het hoeft niet op tijd, want het is geen wedstrijd. Het lekkere zit ‘m vandaag in het volbrengen van de prestatie.”

Volledig scherm Joes Vermeer bij aankomst in Hilvarenbeek. Hij is de enige die de 105 kilometer van de Vrijthof-Vrijthof Challende alleen, hardlopend en in één dag heeft gelopen. © Rudolf Robben