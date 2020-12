Sporters dit jaar nauwelijks aan bod, dus ook geen Sportgala in Hilvarenbeek

587 chocolade­let­ters voor kwetsbare kinderen in India: Erika Mol speelde het in Oisterwijk klaar

7 december OISTERWIJK - Het was een maandje lang in de weekenden door buffelen voor Erika Mol. Maar dan heb je ook wat: 587 chocoladeletters en een opbrengst van 1600 euro voor kwetsbare kinderen in India.