Sporthal De Haspel in Goirle dreigt zijn café kwijt te raken

Oude zilverlin­de breekt doormidden en valt tussen appartemen­ten en auto’s in Tilburg

TILBURG - Tilburger Eric Steur (49) schrok in de nacht van zondag op maandag rond 03.00 uur wakker van een enorme knal in zijn woning aan het Magnoliaerf. Hij ontdekte de volgende ochtend dat een oude zilverlinde aan de Taxusstraat was afgebroken en wonderbaarlijk genoeg tussen een appartementencomplex en geparkeerde auto's in was gevallen.

