Sportpark en woonwijk gaan in Moergestel hand in hand: 250 huizen op de tekentafel

Rotzooi op de kade, dealen en gelal in de nacht: overlast­groep­jes Piushaven ‘verzieken het voor de rest’

19 juni TILBURG - Er wordt gedeald op de steigers, geluidsoverlast tot diep in de nacht, bergen slingerend afval, bedreigingen en vandalisme. Ondernemers en organisaties rond de Piushaven zijn het beu en willen dat de gemeente structureel ingrijpt. Kleine groepjes jongeren ‘verzieken het voor de rest’. ,,Dit is een noodkreet, het is echt vijf voor twaalf.”