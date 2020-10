Sportscholen halen opgelucht adem na nieuwe coronamaatregelen, nog wel

De nieuwe coronamaatregelen die vanavond ingaan pakken verschrikkelijk uit voor de horeca- en cultuursector, zegt Vincent Coolen. Maar vanuit zijn perspectief als sportschoolhouder is hij tevreden. ,,Met wat creativiteit zijn er voor ons nog veel mogelijkheden om veilig te sporten.”

Quote De overheid heeft gezien dat de invloed van sport heel groot is op de weerstand en de gezondheid van mensen Jan-Willem Mooren, Sportschoolhouder

‘Ons’ is de sportschoolbranche, die na de eerste coronagolf lijdzaam moest toezien hoe andere sectoren de teugels steeds meer mochten laten vieren terwijl zij de deur op slot moesten houden. Nu zitten de sportscholen ‘aan de gelukkige kant’. ,,We hebben afgelopen tijd hele strenge maatregelen moeten nemen”, zegt Jan-Willem Mooren. ,,De overheid heeft gezien dat de invloed van sport heel groot is op de weerstand en de gezondheid van mensen.”

Geen coronabrandhaarden

Dat verklaart volgens de ondernemer - met sportscholen in Tilburg, Hilvarenbeek en Oisterwijk - het standpunt van Rutte en de zijnen nu de tweede coronagolf is aangebroken. ,,We zijn ook geen coronabrandhaarden gebleken. Maar dit is wel een waarschuwing. Als de maatregelen niet helpen qua cijfers, is onze branche over vier weken de volgende die aan de beurt is.”

Groepsles is geen teamsport

Het neemt niet weg dat er voor sportscholen zaken veranderen: horeca, kleedkamers en douches moeten dicht. Volgens de nieuwe maatregelen mag iedereen vanaf 18 jaar sporten, maar alleen op 1,5 meter afstand en alleen individueel of in teamverband met niet meer dan vier personen. Wedstrijden zijn niet toegestaan.

Groepslessen worden niet gezien als teamsport en kunnen dus doorgaan, met maximaal dertig personen en mits er in de zaal voldoende onderlinge afstand is. Contactsporten zoals boksen en judo mogen niet.

Geen judo voor volwassenen

Team Coolen is gespecialiseerd in contactsporten. Lessen judo en grappling (soort worstelen) voor volwassenen worden tijdelijk afgeblazen, aldus Coolen. ,,Maar bijvoorbeeld boksen kan wel doorgaan. Zonder fysiek contact, in kleinere groepen en op de zak.”

Quote De jeugdtoer­nooi­en laten we doorgaan, zonder publiek en met maatrege­len als mondkapjes Vincent Coolen, Sportschoolhouder

Coolen zit met zijn sportschool in Oisterwijk maar geeft ook judolessen in onder meer Tilburg, Goirle en Helvoirt aan in totaal zo’n 150 jeugdleden. ,,Binnen de club mag je wedstrijden houden. De toernooien laten we doorgaan, zonder publiek en met maatregelen als mondkapjes. En met een livestream, zodat de ouders of opa, en oma via Facebook kunnen meekijken met de wedstrijden van de kinderen.”