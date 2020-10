Sportschool en sauna hangen aan de lijn bij de Veiligheidsregio: zijn die 30 bezoekers ook voor ons?

TILBURG - Mogen er nu wel of niet meer dan 30 personen tegelijk zich in het zweet werken binnen een sportschool? En hoe zit het met sauna's en zwembaden?

Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant gaat zo snel mogelijk klare wijn schenken. ,,We krijgen er veel telefoontjes over”, beaamt een woordvoerster.

De nieuwe noodverordening, die woensdag in werking trad, geeft een aantal uitzonderingen op het maximum van 30 mensen bij samenkomsten binnen. ‘Het beoefenen van sport’ is er een van. Maar of het dan ook om fitnesscentra gaat, is nog onduidelijk.

Een sportschoolhouder als Jan-Willem Mooren (Multifit en Reload) gaat er vanuit dat er voor zijn zaken in Hilvarenbeek, de Reeshof en Oisterwijk niets wijzigt. Brancheorganisatie NL Actief zou dat zo ook hebben gecommuniceerd na de laatste persconferentie van het kabinet.

Sinds 1 juli, toen de sportscholen en sauna's weer open mochten, werkt ook Mooren met reserveringen en tijdssloten. Bij intensieve activiteiten als spinnen en boksen wordt de noodzakelijke afstand verdubbeld tot 3 meter.

Doorstroomlocaties

Ook eigenaren van sauna's in Midden- en West-Brabant willen van de eigen Veiligheidsregio weten waar ze nu aan toe zijn.

De exploitanten hopen dat zij in de categorie 'doorstroomlocaties’ vallen, net als musea of pretparken. Maar of dat ook echt zo is, laat de Veiligheidsregio nog weten. Ook voor winkelcentra is dat nog niet helder.

Zo vragen ‘grote restaurants’, in de sfeer van all you can eat, zich ook af of het maximum van 30 bezoekers voor hen opgaat.

,,Zo snel mogelijk", komt volgens de woordvoerster duidelijkheid. ,,Voor negentig procent van de bedrijven is de noodverordening helder. Maar er zit ook nog de nodige ruis op de lijn.”